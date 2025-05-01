"Ничего не можем сделать в этой ситуации", - в Шахтере высказались о выезде молодых игроков за границу

Директор по стратегическому развитию и коммуникациям " Шахтера " Юрий Свиридов высказался о проблеме массового отъезда молодых футболистов, которые позже отказываются от украинского гражданства.

– К сожалению, мы ничего не можем сделать в этой ситуации. Это уже произошло. Лучший вариант – чтобы молодые игроки сохранили украинское гражданство. Если они будут дальше развиваться, то хочется их видеть в сборной Украине.

Мы желаем успеха всем, кто уехал – Артем Рыбак, Артем Степанов, Богдан Оличенко. Надеемся, что они будут играть за сборную Украину.

– Есть ли кейсы, когда игроки вернулись из Европы обратно в "Шахтер"?

– Только один. Из "Баварии" вернулся Игорь Стрильчук. Это команда U-19. Надеемся, что такие случаи будут еще.