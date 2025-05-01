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"Ничего не можем сделать в этой ситуации", - в Шахтере высказались о выезде молодых игроков за границу
Главное, чтобы сохранили украинское гражданство
shakhtar.com
Директор по стратегическому развитию и коммуникациям "
– К сожалению, мы ничего не можем сделать в этой ситуации. Это уже произошло. Лучший вариант – чтобы молодые игроки сохранили украинское гражданство. Если они будут дальше развиваться, то хочется их видеть в сборной Украине.
Мы желаем успеха всем, кто уехал – Артем Рыбак, Артем Степанов, Богдан Оличенко. Надеемся, что они будут играть за сборную Украину.
– Есть ли кейсы, когда игроки вернулись из Европы обратно в "Шахтер"?
– Только один. Из "Баварии" вернулся Игорь Стрильчук. Это команда U-19. Надеемся, что такие случаи будут еще.
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