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"Ничего не можем сделать в этой ситуации", - в Шахтере высказались о выезде молодых игроков за границу

Премьер-лига

Главное, чтобы сохранили украинское гражданство

"Ничего не можем сделать в этой ситуации", - в Шахтере высказались о выезде молодых игроков за границу

shakhtar.com

Новина українською

Директор по стратегическому развитию и коммуникациям "Шахтера" Юрий Свиридов высказался о проблеме массового отъезда молодых футболистов, которые позже отказываются от украинского гражданства.

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– К сожалению, мы ничего не можем сделать в этой ситуации. Это уже произошло. Лучший вариант – чтобы молодые игроки сохранили украинское гражданство. Если они будут дальше развиваться, то хочется их видеть в сборной Украине.

Мы желаем успеха всем, кто уехал – Артем Рыбак, Артем Степанов, Богдан Оличенко. Надеемся, что они будут играть за сборную Украину.

– Есть ли кейсы, когда игроки вернулись из Европы обратно в "Шахтер"?

– Только один. Из "Баварии" вернулся Игорь Стрильчук. Это команда U-19. Надеемся, что такие случаи будут еще.

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Источник:
ТРЕНДЕЦЬ
Опубликовал: Михаил Черныш
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