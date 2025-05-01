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Большие проблемы. Суд оставил в силе 1,5 года тюрьмы для скандального легионера Динамо
Кажется, Жерсон Родригес доигрался
Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько
Апелляционный суд Люксембурга оставил в силе приговор относительно хавбека "Динамо" Жерсона Родригеса, который сейчас играет в аренде в португальском клубе АВС САД.
Изначально суд признал Жерсона виновным по нескольким делам о нападении и физическом насилии и приговорил игрока к 18 месяцам тюрьмы.
Футболист был признан виновным в избиении своей подруги, бывшей Мисс Люксембург Эмили Боланд, в ноябре 2022 года.
В двух других случаях – возле ночных клубов – он физически напал на нескольких мужчин - сломал кости на лице одного мужчины и выбил зубы другому. Жерсон также оскорблял сотрудников полиции и угрожал им.
29-летний форвард подал апелляцию на первоначальный приговор, вынесенный в марте 2024 года, но Апелляционный суд оставил приговор в силе. Впрочем, у игрока есть еще возможность апелляции в Кассационном суде.
Напомним, что Родригес присоединился к "Динамо" в 2019 году – киевский клуб заплатил за форварда 2 млн евро. С тех пор футболист из Люксембурга так и не смог закрепиться в основе украинской команды и гастролировал по аренде в Турции, Франции, Словакии, Португалии, Китае и Саудовской Аравии.
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