Большие проблемы. Суд оставил в силе 1,5 года тюрьмы для скандального легионера Динамо

Апелляционный суд Люксембурга оставил в силе приговор относительно хавбека "Динамо" Жерсона Родригеса, который сейчас играет в аренде в португальском клубе АВС САД.

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Изначально суд признал Жерсона виновным по нескольким делам о нападении и физическом насилии и приговорил игрока к 18 месяцам тюрьмы.

Футболист был признан виновным в избиении своей подруги, бывшей Мисс Люксембург Эмили Боланд, в ноябре 2022 года.

В двух других случаях – возле ночных клубов – он физически напал на нескольких мужчин - сломал кости на лице одного мужчины и выбил зубы другому. Жерсон также оскорблял сотрудников полиции и угрожал им.

29-летний форвард подал апелляцию на первоначальный приговор, вынесенный в марте 2024 года, но Апелляционный суд оставил приговор в силе. Впрочем, у игрока есть еще возможность апелляции в Кассационном суде.

Напомним, что Родригес присоединился к "Динамо" в 2019 году – киевский клуб заплатил за форварда 2 млн евро. С тех пор футболист из Люксембурга так и не смог закрепиться в основе украинской команды и гастролировал по аренде в Турции, Франции, Словакии, Португалии, Китае и Саудовской Аравии.