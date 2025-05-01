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Хавбек Ингульца: Авторитет Динамо будет нас только стимулировать

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Роман Волохатый - о матче с Зарей, и не только

Хавбек Ингульца: Авторитет Динамо будет нас только стимулировать

фото из свободных источников

Новина українською

Хавбек "Ингульца" Роман Волохатый подвел итог матча 16-го тура УПЛ с "Зарей" (1:0).

– Прежде всего, следует сказать, что в своей довольно длительной карьере мне еще не приходилось участвовать в доигровке матча, первый тайм которого состоялся еще в декабре прошлого года. Все же, нужен и такой опыт.

– В чем была сложность при настройке на отчетный поединок?

– Второй тайм начинался при счете 1:0 в нашу пользу и не было времени на раскачку. Мы банально не имели права на ошибку, потому что только победа еще оставляла нам шансы избежать прямого вылета из класса сильнейших.

– Поскольку "Ингулец" не пропустил, то считаешь, что вы наиграли на победу?

– Знаете, если рассматривать этот поединок в комплексе, то он едва ли не лучший в нашем исполнении. Особенно первый тайм, где мне удалось открыть счет, а были еще три нереализованных голевых момента, не забитый пенальти. Считаю, что сегодня мы контролировали ход событий на поле и позволили гостям лишь однажды создать угрозу, однако Александр Жовтенко успел заблокировать удар. У нас были полумоменты у Олега Пушкарева, Богдана Могильного, но счет не изменился. Но главное, что мы получили ценные три очка и вернули интригу в борьбе за продолжение "прописки" в элите.

– Уже 3 мая "Ингульцу" в 27 туре встречаться с лидером – "Динамо". Успеете восстановиться?

– То, что настрой будет максимальным можно не сомневаться. Авторитет соперника будет только стимулировать нас продемонстрировать свои лучшие качества.

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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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