Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кабаев рассказал о плане Б Динамо в матче с Шахтером
Динамо провалило первый тайм, но отыгралось во втором
Фото: Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
Полузащитник "
"Динамо не должно такой зазор давать, тем более такой команде, как "Шахтер". Трудно сказать, что случилось. Думаю, быстрый гол, и когда проигрываешь 0:2, ты уже понимаешь, что нечего тебе терять.
Мы немного перестроились, по другой схеме сыграли. Разговор был такой. Я тренера еще не видел таким агрессивным. В этот момент, наверное, сработало, что там говорил Ярмоленко, Буяльский на эмоциях. Мы вышли более злые, более агрессивные, была жажда победы – даже не ничьи, а победы.
Мы меняли схему, мы не привязывались прям к позиции, что если я уйду вправо, то Ярмоленко уйдет влево. У нас была взаимозаменяемость, мы это наигрывали на тренировках. Это был как план Б, можно сказать, если что-то пойдет не так.
Мы немного изменили схему, мы видели, что у Дубинчака идет игра, у него очень много подач было – мы на этом акцент сделали. Я больше играл в центре, больше с мячом встречался. Это, я считаю, дало нам плоды", – сказал Кабаев.
Популярное сейчас
- Реал Мадрид определил идеального кандидата на замену Модричу
- Будущее Таловерова в Плимуте остается неопределенным - Источник
- Ингулец - Динамо. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Символично. Динамо может положить конец 25-летней серии Шахтера
- Футболиста МЮ заметили с австралийской моделью, которую ранее связывали с Мбаппе
- Бывшая девушка звезды Ливерпуля может отсудить крупную сумму из-за измены с её подругой