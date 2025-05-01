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Кабаев рассказал о плане Б Динамо в матче с Шахтером

Премьер-лига
Обновлено

Динамо провалило первый тайм, но отыгралось во втором

Кабаев рассказал о плане Б Динамо в матче с Шахтером

Фото: Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

Новина українською

Полузащитник "Динамо" Владислав Кабаев прокомментировал ничью с "Шахтером" (2:2) в 26-м туре УПЛ.

"Динамо не должно такой зазор давать, тем более такой команде, как "Шахтер". Трудно сказать, что случилось. Думаю, быстрый гол, и когда проигрываешь 0:2, ты уже понимаешь, что нечего тебе терять.

Мы немного перестроились, по другой схеме сыграли. Разговор был такой. Я тренера еще не видел таким агрессивным. В этот момент, наверное, сработало, что там говорил Ярмоленко, Буяльский на эмоциях. Мы вышли более злые, более агрессивные, была жажда победы – даже не ничьи, а победы.

Мы меняли схему, мы не привязывались прям к позиции, что если я уйду вправо, то Ярмоленко уйдет влево. У нас была взаимозаменяемость, мы это наигрывали на тренировках. Это был как план Б, можно сказать, если что-то пойдет не так.

Мы немного изменили схему, мы видели, что у Дубинчака идет игра, у него очень много подач было – мы на этом акцент сделали. Я больше играл в центре, больше с мячом встречался. Это, я считаю, дало нам плоды", – сказал Кабаев.

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Источник:
ВЗБІРНА
Опубликовал: Михаил Черныш
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