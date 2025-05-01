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Лидер ультрас Карпат стал депутатом львовского горсовета

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 Тарас Павлив уже был представлен в новом статусе официально

Лидер ультрас Карпат стал депутатом львовского горсовета

фото из свободных источников

Новина українською

Ультрас "Карпат" Тарас Павлив стал новым депутатом Львовского городского совета.

Он заменил в городском совете Евгения Бойко, который сложил полномочия в сентябре 2024 года.

Павлив в качестве депутата "Самопомощи" уже был представлен в новом статусе официально.

37-летний Тарас Павлив – лидер фанатов "Карпат" и глава общественной организации "Завжди вірні". Пластун. Женат. Многодетный отец.

Баллотировался в ЛГС на выборах в 2020 году по списку, но не прошел. Был депутатом Львовского районного совета и членом постоянной комиссии по культуре, туризму и трансграничному сотрудничеству.

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Источник:
zaxid.net
Опубликовал: Михаил Черныш
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