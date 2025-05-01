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Пихаленок: Довбику тяжело в Италии. Мы как в Днепре-1 играли на него, так и в Жироне

Премьер-лига

Хавбек высказался о взаимодействии с форвардом в Днепре-1

Пихаленок: Довбику тяжело в Италии. Мы как в Днепре-1 играли на него, так и в Жироне

Фото: СК Дніпро-1

Новина українською

Хавбек "Динамо" Александр Пихаленок высказался о взаимодействии с форвардом Артемом Довбиком в "Днепре-1".

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"С Артемом у нас была химия. Я иногда даже с закрытыми глазами знал, где он может находиться.

В матче, когда мы победили "Минай", я не смотрел на кого подаю. Я знал, что Довбик будет на дальней стойке. После игры он сказал мне, что знал, что я туда подам, а я – что знал, что он там будет. Он любит с дальней стойки набегать и забивать.

Когда Довбик ставит корпус – особенно когда защитник небольшого содержания и не крепкий – ты можешь просто в него давать, тогда он может сам разворачиваться, а ты можешь вбегать. Если его так не использовать, как иначе?

Очень тяжело в чемпионате Италии, потому что его иногда отрезают и он вообще один остается и три центральных защитника. И когда идет подача, ему трудно что-нибудь сделать. В Испании ему было гораздо легче. Мы как в "Днепре-1" играли на него, так и в "Жироне", – сказал Пихаленок.

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Источник:
SportarenaTV
Опубликовал: Михаил Черныш
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