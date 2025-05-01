Пенальти Шахтера в ворота Динамо стал дважды юбилейным

Полузащитник "Шахтера" Кевин стал автором двух юбилеев в УПЛ : его пенальти в ворота "Динамо" стал 2500-м за всю историю турнира, в том числе 1900-м реализованным.

Отметим, что автором первого пенальти и реализованного удара с "точки" был Игорь Волков из симферопольской "Таврии", 7 марта 1992 отличившийся в игре против запорожского "Торпедо".

Всего пенальти пробивал 681 футболист из 50 клубов. Команды-хозяева поля пробивали 1636 пенальти (1230 голов), а команды-гости – 864 раза (670 голов).

Чаще всего пробивали с "точки" футболисты "Динамо" — 229 раз, которые и реализовали больше всего 11-метровых ударов — 181.

Больше всего пенальти пробивалось в ворота "Ворсклы" — 150 раз, а больше голов с "точки" пропускали вратари "Карпат" (1963) — 111 раз.

Чаще всего в УПЛ пробивал с "отметки" грузин Василий Гигиадзе — 30 раз, который и реализовал больше всего пенальти — 27 голов. Во время пенальтийских дуэлей был задействован 251 вратарь, а чаще всего выполнялись 11-метровые удары в ворота Игоря Шуховцева — 68 раз, который при этом и пропустил больше всего голов — 50.