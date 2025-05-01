Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Пенальти Шахтера в ворота Динамо стал дважды юбилейным
2500-м за всю историю чемпионата Украины, в том числе 1900-м реализованным
shakhtar.com
Полузащитник "Шахтера" Кевин стал автором двух юбилеев в
Отметим, что автором первого пенальти и реализованного удара с "точки" был Игорь Волков из симферопольской "Таврии", 7 марта 1992 отличившийся в игре против запорожского "Торпедо".
Всего пенальти пробивал 681 футболист из 50 клубов. Команды-хозяева поля пробивали 1636 пенальти (1230 голов), а команды-гости – 864 раза (670 голов).
Чаще всего пробивали с "точки" футболисты "Динамо" — 229 раз, которые и реализовали больше всего 11-метровых ударов — 181.
Больше всего пенальти пробивалось в ворота "Ворсклы" — 150 раз, а больше голов с "точки" пропускали вратари "Карпат" (1963) — 111 раз.
Чаще всего в УПЛ пробивал с "отметки" грузин Василий Гигиадзе — 30 раз, который и реализовал больше всего пенальти — 27 голов. Во время пенальтийских дуэлей был задействован 251 вратарь, а чаще всего выполнялись 11-метровые удары в ворота Игоря Шуховцева — 68 раз, который при этом и пропустил больше всего голов — 50.
Популярное сейчас
- Шанс вернуться в элиту. Сборная Украины одержала третью подряд победу в дивизионе IA Чемпионата Мира 2025 по хоккею
- МИД РФ заявило, что Россия "никогда не допустит восстановления Украины в границах 1991 года"
- Соболенко прокомментировала скандальный эпизод в матче против Костюк
- Изменить принципам? Ахметов летом может пригласить на пост главного тренера Шахтера украинца
- Бывшая девушка звезды Ливерпуля может отсудить крупную сумму из-за измены с её подругой
- Звезда Ман Сити устроил вечеринку после пятиминутного появления в матче АПЛ