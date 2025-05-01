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"Сильный соперник, который борется за еврокубки", - форвард Руха высказался о ближайшем матче в УПЛ

Премьер-лига

В пятницу Рух примет Кривбасс

"Сильный соперник, который борется за еврокубки", - форвард Руха высказался о ближайшем матче в УПЛ

fcrukh.com

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Форвард "Руха" Бабукарр Фаал поделился ожиданиями от матча 27-го тура УПЛ с "Кривбассом".

"Кривбасс" – сильный соперник. Они занимают 6-е место в турнирной таблице и ведет борьбу за еврокубки, так что им важно набирать очки. Мы также хотим показать хорошую игру и получить положительный результат. Чувствую, что это будет сложный поединок, однако надеюсь, что "Рух" продолжит победное шествие.

Домашние игры очень важны для нас. У "Руха" осталось три домашних поединка до конца сезона, поэтому мы будем стараться порадовать своих болельщиков хорошим результатом. На "Арене Львов" отличная атмосфера и команда ожидает поддержки от фанатов в заключительных матчах сезона", - сказал Фаал.

Напомним, что матч "Рух" - "Кривбасс" состоится в пятницу, 2 мая, и начнётся в 18:00.

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Кривбасс (Кривой Рог) Рух (Львов) Бабукар Фаал
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Источник:
ФК Рух
Опубликовал: Михаил Черныш
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