"Сильный соперник, который борется за еврокубки", - форвард Руха высказался о ближайшем матче в УПЛ

Форвард " Руха " Бабукарр Фаал поделился ожиданиями от матча 27-го тура УПЛ с "Кривбассом".

"Кривбасс" – сильный соперник. Они занимают 6-е место в турнирной таблице и ведет борьбу за еврокубки, так что им важно набирать очки. Мы также хотим показать хорошую игру и получить положительный результат. Чувствую, что это будет сложный поединок, однако надеюсь, что "Рух" продолжит победное шествие.

Домашние игры очень важны для нас. У "Руха" осталось три домашних поединка до конца сезона, поэтому мы будем стараться порадовать своих болельщиков хорошим результатом. На "Арене Львов" отличная атмосфера и команда ожидает поддержки от фанатов в заключительных матчах сезона", - сказал Фаал.