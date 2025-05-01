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Ярослав Шевченко: Игру Андрея Шевченко я не застал. Мой кумир - Лионель Месси
18-летний хавбек Кривбасса рассказал о своих кумирах
Скриншот: канал Кривбасу на YouTube
18-летний хавбек "
– Шевченко – довольно известная фамилия во всем мире. Андрей Шевченко был твоим кумиром в детстве?
– Действительно, Андрей Шевченко – футбольный кумир каждого украинца. Тем не менее, я не застал его игру, а уже позже только пересматривал матчи с ним и его крутые голы. Из украинских футболистов мне всегда импонировала игра Евгения Коноплянки. Относительно мировых игроков, мой кумир – Лионель Месси.
– Кто лучший игрок твоего амплуа в мире, как считаешь?
– Моя субъективная точка зрения – это Кевин Де Брюйне, Джуд Беллингем и Федерико Вальверде.
– За молодыми талантливыми игроками в УПЛ всегда внимательно следят. Кого бы еще отметил среди своих сверстников на топ-уровне?
– Многие украинские команды подключают молодых игроков с U-19 к главным командам. Если выбирать, то это, наверное, Артем Гусол из "Колоса", Артур Шах из "Карпат" и Александр Пшеничнюк из "Черноморца".
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