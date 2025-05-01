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В СМИ активизировались слухи об уходе Бартуловича из Зари. Отреагировал и сам тренер
Не совсем понятная ситуация
Фото: Зоря
Украинский комментатор и журналист Михаил Спиваковский в эфире YouTube-канала "ВЗБІРНА" сообщил, что главный тренер "
"Сейчас гораздо чаще, чем раньше, в моем инфополе появляются слухи о том, что Бартулович покидает "Зорю", и непонятно, по чьей инициативе, я думаю, если он хочет остаться, то нужно все-таки доказывать работодателю", - сказал Спиваковский.
Впрочем, сам Бартулович в комментарии "Украинскому футболу" дал понять, что эта информация не соответствует действительности, а сам он не планирует покидать команду.
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"Это все слухи. Не знаю, откуда это берут. Я только сконцентрирован на работе в "Заре", - сказал Бартулович.
Напомним, что на данный момент "Заря" занимает восьмую строчку турнирной таблицы украинской Премьер-лиги, набрав 35 очков.
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