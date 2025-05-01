Основной форвард Александрии восстановился к матчу с Карпатами

В центральном матче 27 тура УПЛ "Полесье" 4 мая будет принимать " Александрию ".

По информации "Взбірна", основной форвард команды Ротаня Александр Филиппов, который из-за повреждения пропустил три последних матча своей команды, восстановился после травмы и готов помочь своей команде в этом матче.

Об этом журналисты каналы сообщили, ссылаясь на слова самого форварда.

А вот Безерра и Джевани все еще остаются вне игры. Первый выбыл до конца сезона, а второй должен успеть восстановиться к поединку 28 тура с "Карпатами", который пройдет во Львове 11 мая.

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Напомним, что в текущем сезоне Александр Филиппов провел за "Александрию" в чемпионате 23 матча, в которых забил 10 голов.