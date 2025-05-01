Ротань действительно есть в списках Шахтера, - источник

Главный тренер " Александрии " Руслан Ротань действительно есть в списках "Шахтера" на замену главному тренеру Марино Пушичу. Об этом пишет Телеграм-канал "Инсайды от Пасечника 2.0".

Впрочем, по данным источника, но кроме этих "списков" пока нет никакой конкретики или переговоров.

Таким образом, на данный момент у тренера есть только одно предложение – собственно о продлении контракта с самой "Александрией".

Однако также отмечается, что пока неизвестно, останется ли тренер в своем клубе, так как летом многие лидеры команды будут выставлены на трансфер, а также 75% менеджмента "Александрии" сменит клубную прописку.

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Напомним, что контракт Ротаня с "Александрией" рассчитан до конца текущего сезона. Команда идет на 2-м месте в таблице, отставая от "Динамо" на 4 очка и опережая "Шахтер" на 6 баллов.