  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Ротань действительно есть в списках Шахтера, - источник

В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ротань действительно есть в списках Шахтера, - источник

Премьер-лига

Но пока без какой-либо конкретики или переговоров

Ротань действительно есть в списках Шахтера, - источник

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Главный тренер "Александрии" Руслан Ротань действительно есть в списках "Шахтера" на замену главному тренеру Марино Пушичу. Об этом пишет Телеграм-канал "Инсайды от Пасечника 2.0".

Впрочем, по данным источника, но кроме этих "списков" пока нет никакой конкретики или переговоров.

Таким образом, на данный момент у тренера есть только одно предложение – собственно о продлении контракта с самой "Александрией".

Однако также отмечается, что пока неизвестно, останется ли тренер в своем клубе, так как летом многие лидеры команды будут выставлены на трансфер, а также 75% менеджмента "Александрии" сменит клубную прописку.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что контракт Ротаня с "Александрией" рассчитан до конца текущего сезона. Команда идет на 2-м месте в таблице, отставая от "Динамо" на 4 очка и опережая "Шахтер" на 6 баллов.

По теме
yellow-arrow
Основной форвард Александрии восстановился к матчу с Карпатами
yellow-arrow
В СМИ активизировались слухи об уходе Бартуловича из Зари. Отреагировал и сам тренер
yellow-arrow
Пихаленок: Довбику тяжело в Италии. Мы как в Днепре-1 играли на него, так и в Жироне
Руслан Ротань Шахтер (Донецк) ФК Александрия
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Джерело
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости