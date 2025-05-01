Полесье подпишет украинского форварда Вереса, - СМИ

" Полесье " летом подпишет форварда "Вереса" Николая Гайдучика. Об этом пишет "Динамомания".

По данным источника, стороны уже договорились о переходе.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что за команду из Ровно 25-летний футболист выступает с 2021 года.

В текущем сезоне на счету Гайдучика 6 голов и 2 ассиста в 29 матчах.