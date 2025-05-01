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Полесье подпишет украинского форварда Вереса, - СМИ

Премьер-лига
Обновлено

Николай Гайдучик переедет в Житомир

Полесье подпишет украинского форварда Вереса, - СМИ

Фото: НК "Верес"

Новина українською

"Полесье" летом подпишет форварда "Вереса" Николая Гайдучика. Об этом пишет "Динамомания".

По данным источника, стороны уже договорились о переходе.

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Напомним, что за команду из Ровно 25-летний футболист выступает с 2021 года.

В текущем сезоне на счету Гайдучика 6 голов и 2 ассиста в 29 матчах.

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Верес (Ровно) Полесье (Житомир) Николай Гайдучик
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Источник:
Динамомания
Опубликовал: Михаил Черныш
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