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Коломойский лично его хотел. Журналист рассказал, как Днепр купил у Динамо одного из лучших бомбардиров днепрян

Премьер-лига
Обновлено

Олег Венглинский раскрылся в Днепре

Коломойский лично его хотел. Журналист рассказал, как Днепр купил у Динамо одного из лучших бомбардиров днепрян

Фото: Depositphotos.com

Новина українською

Украинский комментатор и журналист Игорь Цыганик вспомнил историю, как в сезоне 2002/03 форвард "Динамо" Олег Венглинский переходил в "Днепр".

"Уже позже мне не раз приходилось слышать от Коломойского, он сам очень хотел Венглинского. Он увидел его где-нибудь на сборах "Динамо" в Европе. Коломойский говорил: "Мальчишка вроде бы ничего не забил, но у него в каждом матче семь-восемь моментов. Продайте мне этого футболиста".

Игорь Михайлович Суркис сначала отказывался: "Да нет, да нет". Но когда пришел Михайличенко главным тренером, который сказал, что у него основной форвард - Шацких. На тот момент был еще Мелащенко и два бразильца приезжают, поэтому Венглинского наверняка будем отдавать. Так, в итоге Венглинского продали в "Днепр", – рассказал Цыганык.

Напомним, что за три сезона в "Днепр" Венглинский провел в чемпионате Украины 57 матчей, в которых забил 31 гол, став одним из лучших форвардов в истории клуба.

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Олег Венглинский Игорь Коломойский Динамо (Киев) Игорь Цыганык Днепр
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Источник:
Youtube-канал Ігор Циганик
Опубликовал: Михаил Черныш
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