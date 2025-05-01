Коломойский лично его хотел. Журналист рассказал, как Днепр купил у Динамо одного из лучших бомбардиров днепрян

Украинский комментатор и журналист Игорь Цыганик вспомнил историю, как в сезоне 2002/03 форвард " Динамо " Олег Венглинский переходил в "Днепр".

"Уже позже мне не раз приходилось слышать от Коломойского, он сам очень хотел Венглинского. Он увидел его где-нибудь на сборах "Динамо" в Европе. Коломойский говорил: "Мальчишка вроде бы ничего не забил, но у него в каждом матче семь-восемь моментов. Продайте мне этого футболиста".

Игорь Михайлович Суркис сначала отказывался: "Да нет, да нет". Но когда пришел Михайличенко главным тренером, который сказал, что у него основной форвард - Шацких. На тот момент был еще Мелащенко и два бразильца приезжают, поэтому Венглинского наверняка будем отдавать. Так, в итоге Венглинского продали в "Днепр", – рассказал Цыганык.