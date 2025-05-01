Хабека Руха: Для нас важна поддержка болельщиков. Приятнее играть, когда зрители гонят команду вперед

Хавбек " Руха " Артур Рябов поделился ожиданиями от матча 27-го тура УПЛ с "Кривбассом".

"Кривбасс" – это очень хорошая команда, которая демонстрирует интересную игру. У них есть качественные футболисты и криворожцы играют в силовой и интенсивный футбол. Мы ответственно готовимся к этому матчу и, надеюсь, хорошо себя покажем в пятницу и получим положительный результат.

Для "Руха" важна поддержка болельщиков. Гораздо приятнее играть, когда дома зрители гонят команду вперед. Так что хочется, чтобы как можно больше людей пришли на стадион в пятницу, а "Рух" постарается порадовать фанатов хорошей игрой", - сказал Рябов.