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Хавбек Руха: Для нас важна поддержка болельщиков. Приятнее играть, когда зрители гонят команду вперед
В пятницу Рух сыграет с Кривбассом
fcrukh.com
Хавбек "
"Кривбасс" – это очень хорошая команда, которая демонстрирует интересную игру. У них есть качественные футболисты и криворожцы играют в силовой и интенсивный футбол. Мы ответственно готовимся к этому матчу и, надеюсь, хорошо себя покажем в пятницу и получим положительный результат.
Для "Руха" важна поддержка болельщиков. Гораздо приятнее играть, когда дома зрители гонят команду вперед. Так что хочется, чтобы как можно больше людей пришли на стадион в пятницу, а "Рух" постарается порадовать фанатов хорошей игрой", - сказал Рябов.
Напомним, что матч "Рух" - "Кривбасс" состоится в пятницу, 2 мая, и начнётся в 18:00.
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