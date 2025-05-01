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18-летний хавбек Кривбасса: Мой уровень украинского позволяет свободно разговаривать с СМИ
В свои 18 лет Ярослав Шевченко часто дает интервью
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18-летний хавбек "Кривбасса" Ярослав Шевченко в большом интервью «Украинскому футболу» ответил на вопрос о своей медийности.
– Где ты так хорошо и грамотно научился давать интервью?
– Все приходит с опытом. Вспоминая свое первое интервью, не могу сказать, что оно было хорошее. Я просто очень часто давал интервью, играя за U-19 и со временем, подходя к журналисту, понимал, как мне лучше отвечать. К тому же мой уровень украинского позволяет свободно разговаривать с СМИ.
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Источник:Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
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