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Рух – Кривбасс. АУДИО онлайн трансляция матча 27-го тура УПЛ

Премьер-лига

Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок

Рух – Кривбасс. АУДИО онлайн трансляция матча 27-го тура УПЛ

ФК Кривбас

Новина українською

UA-Футбол организует комментарий поединка 27-го тура УПЛ между львовским "Рухом" и криворожским "Кривбассом".

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Битва крепких середняков национального первенства. "Рух" комфортно завис над преследователями, на расстоянии 5 очков, а "Кривбасс" идет впереди "Вереса" на 4 пункта и имеет поединок в запасе. Нас ждет ничья в пользу конкурентов? Или же кто-то улучшит свое положение? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в пятницу, 2 мая – в 17:55 по киевскому времени.

Матчи УПЛ / Кубка Украины могут сдвигаться или прерываться из-за воздушных тревог

Комментатор: Владимир Зуев

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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Влад Петрушевский Владимир Зуев
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