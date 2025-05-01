Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Рух – Кривбасс. АУДИО онлайн трансляция матча 27-го тура УПЛ
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок
ФК Кривбас
UA-Футбол организует комментарий поединка 27-го тура УПЛ между львовским "Рухом" и криворожским "Кривбассом".
Битва крепких середняков национального первенства. "Рух" комфортно завис над преследователями, на расстоянии 5 очков, а "Кривбасс" идет впереди "Вереса" на 4 пункта и имеет поединок в запасе. Нас ждет ничья в пользу конкурентов? Или же кто-то улучшит свое положение? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в пятницу, 2 мая – в 17:55 по киевскому времени.
Матчи УПЛ / Кубка Украины могут сдвигаться или прерываться из-за воздушных тревог
Комментатор: Владимир Зуев
Популярное сейчас
- Шанс вернуться в элиту. Сборная Украины одержала третью подряд победу в дивизионе IA Чемпионата Мира 2025 по хоккею
- МИД РФ заявило, что Россия "никогда не допустит восстановления Украины в границах 1991 года"
- Большие проблемы. Суд оставил в силе 1,5 года тюрьмы для скандального легионера Динамо
- Динамо идет к чемпионству, Шахтер - третий. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- Как дочь Салаха повлияла на его решение остаться в Ливерпуле
- Бывшая девушка звезды Ливерпуля может отсудить крупную сумму из-за измены с её подругой