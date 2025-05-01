Рух – Кривбасс. АУДИО онлайн трансляция матча 27-го тура УПЛ

UA-Футбол организует комментарий поединка 27-го тура УПЛ между львовским "Рухом" и криворожским "Кривбассом".

Битва крепких середняков национального первенства. "Рух" комфортно завис над преследователями, на расстоянии 5 очков, а "Кривбасс" идет впереди "Вереса" на 4 пункта и имеет поединок в запасе. Нас ждет ничья в пользу конкурентов? Или же кто-то улучшит свое положение? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в пятницу, 2 мая – в 17:55 по киевскому времени.

Матчи УПЛ / Кубка Украины могут сдвигаться или прерываться из-за воздушных тревог

Комментатор: Владимир Зуев