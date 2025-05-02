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Левый Берег - Карпаты. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Левый Берег - Карпаты: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 02.05.2025 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Левый Берег - Карпаты. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: ФК Карпати Львів

Новина українською

"Левый Берег" и "Карпаты" будут открывать 27-й тур УПЛ. Команды встретятся на стадионе "Левый берег" в Киевской области.

"Аисты" в прошлом туре уступили "Заре" (1:2), а "зелено-белые" сыграли вничью с "Оболонью" (2:2).

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Начало поединка - в 15:30. Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, на ОТТ-платформах, кабельных сетях (MEGOGO, Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).

  • Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

УПЛ, 27-й тур. 02.05.2025
Киевская область, "Левый Берег"
"Левый Берег" 15:30 "Карпаты"
Видеотрансляция - УПЛ ТВ

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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