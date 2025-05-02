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Черноморец – Шахтер. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Украины
Черноморец – Шахтер: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 03.05.25 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото пресслужби ФК "Шахтар"
"Шахтер" проводит неудачный текущий сезон и рискует впервые за 20 лет занять место за пределами ведущей двойки. Бывший игрок дончан Александр Кучер был призван спасти "Черноморец" от вылета, но у него не сильно это выходит. После победы "Ингульца" одесситы опустились на последнюю позицию в турнирной таблице с призрачными шансами спастись. Обеим командам очень нужны очки, поэтому ожидается серьезное противостояние.
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Поединок двадцать седьмого тура УПЛ сезона 2024/2025 "Черноморец" - "Шахтер" состоится в субботу, 3 мая 2025 года, в 13:00. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале УПЛ ТВ.
Если у вас нет возможности смотреть видеоэфир – следите за ходом событий в матч-центре UA-Футбол.
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