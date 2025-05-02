  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Черноморец – Шахтер. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Украины

В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Черноморец – Шахтер. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Украины

Премьер-лига

Черноморец – Шахтер: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 03.05.25 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Черноморец – Шахтер. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Украины

Фото пресслужби ФК "Шахтар"

Новина українською

"Шахтер" проводит неудачный текущий сезон и рискует впервые за 20 лет занять место за пределами ведущей двойки. Бывший игрок дончан Александр Кучер был призван спасти "Черноморец" от вылета, но у него не сильно это выходит. После победы "Ингульца" одесситы опустились на последнюю позицию в турнирной таблице с призрачными шансами спастись. Обеим командам очень нужны очки, поэтому ожидается серьезное противостояние.

Favbet
14.00
6.90
1.21
Узнать больше

РЕКЛАМА
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ".
Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выданная согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022, и лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в казино в сети Интернет от 20.04.2021, выданная согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.

  • Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Поединок двадцать седьмого тура УПЛ сезона 2024/2025 "Черноморец" - "Шахтер" состоится в субботу, 3 мая 2025 года, в 13:00. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале УПЛ ТВ.

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляція матчу Чорноморець - Шахтар
Смотреть трансляцию


Если у вас нет возможности смотреть видеоэфир – следите за ходом событий в матч-центре UA-Футбол.

По теме
yellow-arrow
Проблемы Ворсклы не заканчиваются. ФИФА наложила на клуб еще один бан
yellow-arrow
Экс-игрок Черноморца: После смены главного тренера лучше не стало
yellow-arrow
Верес - Оболонь. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Украины
Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса) УПЛ Где смотреть футбол
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Михаил Качайло
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости