Экс-игрок Шахтера: Неудачный сезон для команды, но такая встряска будет полезной

Бывший игрок "Шахтера" и сборной Украины Олег Шелаев прокомментировал ситуацию в верхней части таблицы УПЛ на финише сезона.

– Как вы считаете, удалось ли в прошлом туре украинское Класико?

– По своей драматургии все получилось отлично. Думаю, болельщики были довольны, в отличие от наставников, поскольку наверняка каждый хотел победить.

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– Ничья в матче "Шахтер" – "Динамо" была на руку "Александрии"?

– Однозначно. Теперь команда Руслана Ротаня может чувствовать себя более спокойно в борьбе за второе место.

– "Шахтер", как претендента на золотые медали уже можно не рассматривать?

– В футболе всякое бывает, но в данном случае борьба за чемпионство для "горняков" закончена.

– "Динамо" опережает "Александрию" на четыре очка. Киевляне своего не упустят?

– Чтобы "Динамо" заняло второе место, необходимо несколько факторов. Но в силу того, что соперники "Александрии" будут очень мотивированы, считаю, что столичная команда своего не упустит. Более того, предположу, что динамовцы станут чемпионами за два тура до финиша.

– В свою очередь "Александрии" по силам удержать второе место?

– У команды Руслана Ротаня большие шансы переписать историю и впервые заработать серебряные медали. Думаю, с вероятностью в более чем 50% Александрия будет второй. Им по силам в четырех матчах набрать семь очков.

– Если Марино Пушич не займет с "Шахтером" второе место и не выиграет Кубок Украины, будет ли он уволен?

– Не люблю давать подобные прогнозы. Здесь 50 на 50. Будет ли это плюс для "Шахтера" – вопрос. Это все в руках руководства. Но то, что этот сезон для команды неудачный, факт.

– Ваш прогноз на итоговое расположение первых трех команд?

"Динамо", 2. "Александрия", 3. "Шахтер". Да, я сказал, что это неудачный сезон для "горняков", но, возможно, такая встряска будет полезной. Это даст возможность им пересмотреть некоторые свои решения, - считает Шелаев.