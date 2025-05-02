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Хацкевич - о Бражко: Не продали в Вулверхэмптон? Работай так, чтобы продали в Реал

Премьер-лига

Экс-тренер "Динамо" прокомментировал спад хавбека "бело-синих"

Хацкевич - о Бражко: Не продали в Вулверхэмптон? Работай так, чтобы продали в Реал

Фото: ФК Динамо Київ

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Бывший тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич поделилcя своим мнением относительно лучшего игрока апреля в УПЛ.

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"Мой выбор - Велетень. Влад очень неплохо провел этот месяц, когда вернулся Костышин, но пока еще рано говорить, что он полностью раскрылся. Надо, чтобы он стабильно отыграл сезон.

В свое время говорили, что Бражко незаменим для "Динамо", а сегодня мы видим, что это не так. У каждых футболистов есть спады. Разговоры о том, что Бражко выбило из колеи то, что его не продали в "Вулверхэмптон"? Надо работать так, чтобы тебя продали в "Реал" Мадрид. Доказывай это каждый день на тренировках и в играх.

Поэтому не нужно вешать ярлыки. Велетню надо минимум год отыграть стабильно, чтобы говорить о повышении мастерства", - сказал Хацкевич.

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Александр Хацкевич Владимир Бражко Владислав Велетень
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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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