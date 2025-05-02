Рух - Кривбасс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Еще один матч 27-го тура УПЛ пройдет в пятницу - "Рух" сыграет на своем поле с "Кривбассом".

"Желто-черные" в предыдущем туре обыграли "Черноморец" (2:1), а криворожане расписали нулевую ничью с ЛНЗ (0:0).

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Начало поединка - в 18:00. Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, на ОТТ-платформах, кабельных сетях (MEGOGO, Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).

Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

УПЛ, 27-й тур. 02.05.2025

Львов, "Арена Львов"

"Рух " 18:00 "Кривбасс"

Видеотрансляция - УПЛ ТВ