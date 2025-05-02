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Рух - Кривбасс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Рух - Кривбасс: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 02.05.2025 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Кривбас
Еще один матч 27-го тура УПЛ пройдет в пятницу - "Рух" сыграет на своем поле с "Кривбассом".
"Желто-черные" в предыдущем туре обыграли "Черноморец" (2:1), а криворожане расписали нулевую ничью с ЛНЗ (0:0).
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Начало поединка - в 18:00. Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, на ОТТ-платформах, кабельных сетях (MEGOGO, Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).
- Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football
Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>
УПЛ, 27-й тур. 02.05.2025
Львов, "Арена Львов"
"Рух " 18:00 "Кривбасс"
Видеотрансляция - УПЛ ТВ
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