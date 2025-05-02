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"Имеет ужасный функциональный вид". Эксперт назвал команду-разочарование апреля
Мнение Олега Федорчука
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Известный эксперт и тренер Олег Федорчук высказал разочарование по поводу выступлений ЛНЗ в апреле.
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"Команда-разочарование номер 1 - это ЛНЗ. У них есть хорошие финансовые возможности и колоссальный опыт тренерского штаба. Тем удивительнее, как ЛНЗ неуверенно выглядит сейчас. После проигрыша "Карпатам" я сразу понял, что команда где-то недоработала на сборах. ЛНЗ имеет ужасный функциональный вид и совершенно не держит темп.
Второе разочарование - это "Черноморец". Я ждал больше от Кучера и мне казалось, что одесская команда будет быстро набирать очки. "Шахтер" я не буду сюда включать, все-таки, очки они набирали и "Динамо" не проиграли. Однако "Шахтер" всегда хорошо выступал на финише, но в этом сезоне у них провал", - заявил Федорчук.
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