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Шуховцев: Не вижу препятствий для того, чтобы Динамо не завоевало золотые медали
Шансы очень высоки
Фото: ФК Динамо
Бывший голкипер Игорь Шуховцев высказался о чемпионской гонке в украинской Премьер-лиге.
— Как вы считаете, удалось ли в прошлом туре украинское Классико?
— Интрига была и это уже хорошо, но по качеству игры это, конечно, не то, что мы привыкли видеть. Но опять же, учитывая наши реалии, таких матчей хотелось бы видеть побольше.
- Ничья в матче "Шахтер" - "Динамо" была на руку "Александрии"?
– Да. Любое утраченное очко "Шахтером" приближает команду Руслана Ротаня к серебряным наградам.
- "Шахтер" как претендента на золотые медали уже можно не рассматривать?
— Если выходить только из этой борьбы, то "Динамо" в последних четырех матчах необходимо набрать всего три очка. Это более чем реально.
- "Динамо" опережает "Александрию" на четыре очка. Киевляне свое не упустят?
- И перед "Александрией" у киевлян есть очковый запас. Поэтому я не вижу препятствий для того, чтобы "Динамо" не добыло в борьбе золотые медали в текущем чемпионате. Игра "Александрии", которую она демонстрировала в течение сезона, дает повод говорить, что команда заслуживает второго места.
— Если Марино Пушич не займет с "Шахтером" второе место и не выиграет Кубок Украины, будет ли он уволен?
- На мой взгляд, в "Шахтере" уже думают о будущем. В клубе не могут позволить, чтобы команда занимала такие места в чемпионате, как сейчас, поэтому выводы должны быть сделаны.
— Каков будет ваш прогноз на итоговое расположение первых трех команд?
— Не буду оригинальничать, поэтому оставляю так, как сейчас в турнирной таблице. 1. "Динамо", 2. "Александрия", 3. "Шахтер".
По итогам 26 туров УПЛ "Динамо" имеет на своем счету 64 очка, "Александрия" - 60, "Шахтер" - 54.
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