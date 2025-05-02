Шуховцев: Не вижу препятствий для того, чтобы Динамо не завоевало золотые медали

Бывший голкипер Игорь Шуховцев высказался о чемпионской гонке в украинской Премьер-лиге.

— Как вы считаете, удалось ли в прошлом туре украинское Классико?

— Интрига была и это уже хорошо, но по качеству игры это, конечно, не то, что мы привыкли видеть. Но опять же, учитывая наши реалии, таких матчей хотелось бы видеть побольше.

- Ничья в матче "Шахтер" - "Динамо" была на руку "Александрии"?

– Да. Любое утраченное очко "Шахтером" приближает команду Руслана Ротаня к серебряным наградам.

- "Шахтер" как претендента на золотые медали уже можно не рассматривать?

— Если выходить только из этой борьбы, то "Динамо" в последних четырех матчах необходимо набрать всего три очка. Это более чем реально.

- "Динамо" опережает "Александрию" на четыре очка. Киевляне свое не упустят?

- И перед "Александрией" у киевлян есть очковый запас. Поэтому я не вижу препятствий для того, чтобы "Динамо" не добыло в борьбе золотые медали в текущем чемпионате. Игра "Александрии", которую она демонстрировала в течение сезона, дает повод говорить, что команда заслуживает второго места.

— Если Марино Пушич не займет с "Шахтером" второе место и не выиграет Кубок Украины, будет ли он уволен?

- На мой взгляд, в "Шахтере" уже думают о будущем. В клубе не могут позволить, чтобы команда занимала такие места в чемпионате, как сейчас, поэтому выводы должны быть сделаны.

— Каков будет ваш прогноз на итоговое расположение первых трех команд?

— Не буду оригинальничать, поэтому оставляю так, как сейчас в турнирной таблице. 1. "Динамо", 2. "Александрия", 3. "Шахтер".