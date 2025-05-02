Проблемы Ворсклы не заканчиваются. ФИФА наложила на клуб еще один бан

"Ворскла" продолжает испытывать трудности. ФИФА вновь приняла решение наказать клуб, наложив новый бан по регистрации игроков.

Информация об этом была опубликована на официальном сайте организации. Санкции вступили в силу 30 апреля.

Для команды Юрия Максимова это уже второй трансферный запрет - первый был наложен 8 апреля. Полтавчане в течение трех трансферных окон не смогут подписывать новых игроков.

На данный момент "Ворскла" занимает 13-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав 24 очка в 26 матчах.

Ранее экс-легионер "Ворсклы" рассказал о виновнике трансферного бана клуба.