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Проблемы Ворсклы не заканчиваются. ФИФА наложила на клуб еще один бан

Премьер-лига

Второе наказание для полтавчан за месяц

Проблемы Ворсклы не заканчиваются. ФИФА наложила на клуб еще один бан

Фото: ФК Ворскла

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"Ворскла" продолжает испытывать трудности. ФИФА вновь приняла решение наказать клуб, наложив новый бан по регистрации игроков.

Информация об этом была опубликована на официальном сайте организации. Санкции вступили в силу 30 апреля.

Для команды Юрия Максимова это уже второй трансферный запрет - первый был наложен 8 апреля. Полтавчане в течение трех трансферных окон не смогут подписывать новых игроков.

На данный момент "Ворскла" занимает 13-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав 24 очка в 26 матчах.

Ранее экс-легионер "Ворсклы" рассказал о виновнике трансферного бана клуба.

Проблемы Ворсклы не заканчиваются. ФИФА наложила на клуб еще один бан - изображение 1
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Ворскла (Полтава)
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Источник:
FIFA
Опубликовал: Алина Ерофеева
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