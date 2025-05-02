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Вакулко - о матче с Рухом: Они плюс-минус действуют так, как и мы

Премьер-лига

Хавбек "Кривбасса" ожидает непростое противостояние

Вакулко - о матче с Рухом: Они плюс-минус действуют так, как и мы

Фото: ФК Кривбас

Новина українською

Полузащитник "Кривбасса" Юрий Вакулко рассказал о подготовке к выездному матчу 27-го тура УПЛ против "Руха".

- Как в целом команда настраивается на матч против "Руха"?

- Настраиваемся, конечно, серьезно, потому что с "Рухом" всегда трудно играть. Они плюс-минус действуют так, как и мы - один в один. Думаю, что будет интересное непростое противостояние для обеих команд.

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- Последний матч "Кривбасса" на "Арене Львов" принес нам ничью против "Шахтера" - 1:1. С каким настроением команда возвращается во Львов?

- С хорошим настроением. Мы уже брали там очки, но, кажется, еще не побеждали.

- Насколько чувствуете большую ответственность перед заключительными матчами сезона?

- Остались важные игры. Необходимо брать по-максимуму в этих турах и уже к последнему туру с "Полесьем" подходить без потерь и бороться за четвертое место. Впереди очень важные туры, - сказал Вакулко.

Матч "Рух" - "Кривбасс" состоится сегодня, 2 мая и начнется в 18:00.

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Кривбасс (Кривой Рог) Рух (Львов) Юрий Вакулко
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Источник:
ФК Кривбас
Опубликовал: Алина Ерофеева
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