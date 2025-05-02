Несколько игроков Руха восстановились после травм перед матчем с Кривбассом

В пятницу, 2 мая в 27 туре УПЛ "Рух" будут принимать "Кривбасс".

Уже несколько тренировок в общей группе провели Роман Дидык, Остап Притула, бразильский легионер Эдсон, которые пропускали предыдущий матч с "Черноморцем". Все они сегодня могут попасть в заявку, пишет Sport.ua.

После дисквалификации готов помочь "желто-черным" Ростислав Лях.

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Согласно данным источника, в лазарете еще находятся Богдан Слюбик и Денис Слюсар. Их возвращение в строй ожидается уже перед поединком 28-го тура с "Вересом", который состоится 10 мая.