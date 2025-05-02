Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Несколько игроков Руха восстановились после травм перед матчем с Кривбассом
Но лазарет команды еще не пуст
Фото: ФК Рух
В пятницу, 2 мая в 27 туре УПЛ "Рух" будут принимать "Кривбасс".
Уже несколько тренировок в общей группе провели Роман Дидык, Остап Притула, бразильский легионер Эдсон, которые пропускали предыдущий матч с "Черноморцем". Все они сегодня могут попасть в заявку, пишет Sport.ua.
После дисквалификации готов помочь "желто-черным" Ростислав Лях.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Согласно данным источника, в лазарете еще находятся Богдан Слюбик и Денис Слюсар. Их возвращение в строй ожидается уже перед поединком 28-го тура с "Вересом", который состоится 10 мая.
Популярное сейчас
- Тур УПЛ и Челси – Ливерпуль. Расписание футбола на 28 апреля – 4 мая
- Итальянский журналист объяснил, почему Довбик не забил ни одного гола в апреле
- Полуфинал ЛЕ. Атлетик - Манчестер Юнайтед 0:3. Видео голов и обзор матча
- "Сумасшедшая мечта перейти туда": Пихаленок назвал свой любимый клуб
- Бывшая девушка звезды Ливерпуля может отсудить крупную сумму из-за измены с её подругой
- Звезда Ман Сити устроил вечеринку после пятиминутного появления в матче АПЛ