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Несколько игроков Руха восстановились после травм перед матчем с Кривбассом

Премьер-лига

Но лазарет команды еще не пуст

Несколько игроков Руха восстановились после травм перед матчем с Кривбассом

Фото: ФК Рух

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В пятницу, 2 мая в 27 туре УПЛ "Рух" будут принимать "Кривбасс".

Уже несколько тренировок в общей группе провели Роман Дидык, Остап Притула, бразильский легионер Эдсон, которые пропускали предыдущий матч с "Черноморцем". Все они сегодня могут попасть в заявку, пишет Sport.ua.

После дисквалификации готов помочь "желто-черным" Ростислав Лях.

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Согласно данным источника, в лазарете еще находятся Богдан Слюбик и Денис Слюсар. Их возвращение в строй ожидается уже перед поединком 28-го тура с "Вересом", который состоится 10 мая.

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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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