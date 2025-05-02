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В Динамо появился иностранный новичок: футболист тренируется с командой

Премьер-лига
Обновлено

Колумбийский вингер прибыл в Украину

В Динамо появился иностранный новичок: футболист тренируется с командой

Фото: instagram.com/angel_torres_08

Новина українською

В лагерь "Динамо" приехал иностранный новичок. Уже третий день с командой тренируется левоногий вингер Анхель Торрес, пишет инсайдер Игорь Бурбас в своем Telegram-канале. Тот самый колумбиец, которого не удалось привезти из Австралии прошлым летом.

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Год назад футболист был обвинен в изнасиловании и возбуждено уголовное дело. Финальное судебное слушание состоялось месяц назад и оправдало фигуранта.

Таким образом, Торресу вернули паспорт. Вот он беспрепятственно и прибыл в Украину. Здесь уже познакомился с динамовцами, подписался на клубный аккаунт и нескольких партнеров.

25-летний Анхель Торрес достанется киевлянам бесплатно, ведь сейчас является свободным агентом. Однако заявлять его уже будут на следующий сезон, ведь он целый год был без игровой практики.

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Источник:
BurBuzz
Опубликовал: Алина Ерофеева
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