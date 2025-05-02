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Левый Берег и Карпаты объявили составы на первый матч 27-го тура УПЛ
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Фото: ФК Лівий берег/Автор - невідомий
"Левый Берег" дома сыграет с "Карпатами" в стартовой игре 27-го тура чемпионата Украины. Стали известны основные составы команд на поединок.
"Левый Берег": Механив - Соколов, Якимов, Самар, Сидней - Синица, Диего, Банада - Шастал, Когут, Сухоручко.
Запасные: Караващенко, Астахов, Семенов, Шаповал, Косовский, Приходько, Ризнык, Войцеховский, Галас, Кобзар.
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"Карпаты": Кинарейкин - Мирошниченко, Стецьков, Бабогло, Танда - Альварес, Бруниньо, Чачуа - Пидлепенец, Костенко, Невес
Запасные: Киричок, Адамюк, Квасница, Федор, Клименко, Очеретько, Полегенько, Шах, Кемкин, Домчак, Краснопир.
Матч пройдет в Киевской области, на "Арене Левый Берег". Начало - в 15:30. UA-Football проведет
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