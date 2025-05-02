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Интерес от участника ЛЧ и не только. Легионер Кривбасса хочет сменить клубную прописку

Премьер-лига

Удержать будет тяжело

Интерес от участника ЛЧ и не только. Легионер Кривбасса хочет сменить клубную прописку

Фото: ФК Кривбас

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Левый защитник "Кривбасса" Иван Дибанго нацелен на переход в другую команду, несмотря на свою любовь к Кривому Рогу. Об этом сообщает телеграм-канал INSIDE UPL.

По информации источника, к 23-летнему камерунцу уже давно проявляют интерес топ-клубы Европы. В частности, участник нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов "Брест" из Франции и швейцарский "Базель". Наиболее далеко в переговорах продвинулся греческий "ПАОК", но трансфер сорвался из-за финансовых аппетитов руководства "Кривбасса", которое запросило 3-4 миллиона евро, и это не устроило другую сторону.

Напомним, Дибанго перешел в стан "бело-красных" за 400 тысяч евро из эстонской "Левадии" прошлым летом. До этого он два года выступал за "Кривбасс" на правах аренды. Контракт камерунского латераля рассчитан до середины 2026 года.

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Источник:
INSIDE UPL
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
02.05.2025 в 15:10
Перспективный игрок. нужно требовать не менее 5ти лямов.
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Комментарии 1
oda1979 (Запорожье)
02.05.2025 в 15:10
Перспективный игрок. нужно требовать не менее 5ти лямов.
Ответить
0
2

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