Интерес от участника ЛЧ и не только. Легионер Кривбасса хочет сменить клубную прописку

Левый защитник "Кривбасса" Иван Дибанго нацелен на переход в другую команду, несмотря на свою любовь к Кривому Рогу. Об этом сообщает телеграм-канал INSIDE UPL.

По информации источника, к 23-летнему камерунцу уже давно проявляют интерес топ-клубы Европы. В частности, участник нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов "Брест" из Франции и швейцарский "Базель". Наиболее далеко в переговорах продвинулся греческий "ПАОК", но трансфер сорвался из-за финансовых аппетитов руководства "Кривбасса", которое запросило 3-4 миллиона евро, и это не устроило другую сторону.

Напомним, Дибанго перешел в стан "бело-красных" за 400 тысяч евро из эстонской "Левадии" прошлым летом. До этого он два года выступал за "Кривбасс" на правах аренды. Контракт камерунского латераля рассчитан до середины 2026 года.