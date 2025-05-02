УПЛ. Левый Берег - Карпаты 2:3. Львовяне трижды забили в меньшинстве

На "Арене Левый Берег" местная команда в матче 27-го тура УПЛ принимала львовской "Карпаты". Гости подходили к этой встрече в качестве фаворитов. Переоценить важность результата было сложно, ведь "Левый Берег" продолжает борьбу за сохранение прописки в УПЛ, а "Карпаты" - за еврокубки.

Безвыигрышная серия киевского клуба до сегодняшнего дня в чемпионате длилась 5 игр. Безусловно, такие результаты не добавляют оптимизма команде, которые борется за выживание. Тем не менее, "Левый Берег" все же не выглядит обреченным. По сравнению с игрой против "Зари" отметим появление в стартовом составе киевлян бразильских легионеров Диего и Сиднея. "Карпаты" неделю назад сыграли вничью с "Оболонью" и потеряли сверхважные три очка. Забил за львовский клуб тогда Невес, который сегодня вышел с первых минут.

В начале встречи было очень много борьбы, но до голевых моментов дело не доходило. Обе команды пытались хотя бы что-то создать в атаке, но конструктива не хватало. На 19-й минуте произошло событие, которое существенно изменило все предматчевые расклады. Альварес ударил по ногам Сухоручко, за что арбитр наказал полузащитника львовян второй желтой, которая превратилась в красную. "Карпаты" остались вдесятером. Однако, даже в большинстве "Левый Берег" продолжил играть осторожно от обороны.

На 31-й минуте в меньшинстве удалось забить "Карпатам". После прострела Костенко мастерски переправил мяч в сетку Чачуа - 0:1. Радовались подопечные Лупашко не долго. Уже в следующей атаке с передачи Шастала с правого фланга штрафной Соколов прострелил на Диего, но у бразильца удар не получился. Первым на мяче оказался Синица - 1:1. Вот так полчаса команды молчали, а тут обменялись голами. Больше голов до перерыва не было. В конце тайма Диего и Сидней дважды простили "Карпаты". Постепенно начали владеть инициативой хозяева, но забить еще до перерыва не смогли.

Сразу после перерыва продолжили активнее играть киевляне, но было много сумбура. Очень неожиданно во второй раз в матче львовяне вышли вперед. И помог команде Лупашко стандарт. Полегенько подал со штрафного из глубины левого фланга во вратарскую, где первым сориентировался Чачуа - 1:2. Не забиваешь ты - забивают тебе! Через несколько минут гости увеличили свое преимущество. После прострела Очеретько в собственные ворота срезал мяч Якымив - 1:3. Все перевернулось буквально с ног на голову, но в этом хозяева могут винить только себя.

На 72-й минуте интрига в нашу игру вернулась. Полегенько на линии пытался исправить ошибку Кинарейкина после подачи Астахова с правого фланга и выбить мяч, но попал в Бабогла - 2:3. Еще один автогол! Отыграться хозяева так и не смогли. Таким образом, важнейшая победа "Карпат" в борьбе за еврокубки.

Vbet Лига. 27-й тур

"Левый Берег" - "Карпаты" 2:3

Голы: Синица (33), Бабогло(72, автогол) - Чачуа (31, 58), Якымив (63, автогол)

Удаление: Альварес (19)

"Левый Берег": Механив - Соколов (Астахов, 70), Якымив, Самар, Сидней - Синица, Диего, Банада - Шастал (Войцеховский, 70), И. Когут (Галас, 46), Сухоручко

"Карпаты": Кинарейкин - Мирошниченко, Стецков (Полегенько, 51), Бабогло, Танда (Адамюк, 46) - Альварес, Бруниньо, Чачуа - Подлепенец (Очеретько, 46), Костенко (Федор, 85), Невес (Краснопир, 75)