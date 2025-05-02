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Удаление и два гола. Левый Берег и Карпаты обменялись голами в первом тайме. ВИДЕО
Боевой матч
Фото: ФК Лівий берег/Автор - невідомий
Календарь 27-го тура УПЛ открывается матчем, в котором "Левый Берег" принимает "Карпаты".
Матч получается боевым. Уже на 19-й минуте "Карпаты" остались в меньшинстве после двух желтых Альвареса.
Тем не менее, именно гости на 31-й минуте открыли счет. Прострел с левого фланга от Костенко пролетел мимо Игора на ногу Чачуа перед пустыми воротами.
Правда уже через пару минут ЛБ отыгрался. И снова после прострела возникла суматоха, и Диего затолкал мяч в сетку. 1:1
Напомним, что UA-Футбол ведет
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