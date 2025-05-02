Удаление и два гола. Левый Берег и Карпаты обменялись голами в первом тайме. ВИДЕО

Календарь 27-го тура УПЛ открывается матчем, в котором "Левый Берег" принимает "Карпаты".

Матч получается боевым. Уже на 19-й минуте "Карпаты" остались в меньшинстве после двух желтых Альвареса.

Тем не менее, именно гости на 31-й минуте открыли счет. Прострел с левого фланга от Костенко пролетел мимо Игора на ногу Чачуа перед пустыми воротами.

Правда уже через пару минут ЛБ отыгрался. И снова после прострела возникла суматоха, и Диего затолкал мяч в сетку. 1:1