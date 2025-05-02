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Пономарев и Вернидуб объявили стартовые составы на матч Рух - Кривбасс

Премьер-лига

Стартовые составы команд

Пономарев и Вернидуб объявили стартовые составы на матч Рух - Кривбасс

Фото: пресслужби ФК "Кривбас"

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В пятницу, 2 мая, в рамках 27-го тура УПЛ "Рух" примет "Кривбасс".

Матч начнется в 18:00 и уже известны стартовые составы команд.

Стартовый состав "Руха": Герета, Горин, Холод, Китела, Лях, Пидгурский, Рябов, Пастух, Карабин, Рунич, Фал

Запасные "Руха": Ледвий, Клименко, Залипка, Дидык, Роман, Джурабаев, Притула, Алмазбеков, Тлумак, Кирикович

Стартовый состав "Кривбасса": Клищук, Юрчец, Понедельник, Романчук, Дибанго, Илич, Вакулко, Микитишин, Кузык, Твердохлеб, Соса

Запасные "Кривбасса": Маханьков, Хома, Виливальд, Бандейра, Конате, Задерака, Икенна, Лунев, Гонсалез, Каменский, Ндомбази, Мулык

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча "Рух" - "Кривбасс".

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