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Пономарев и Вернидуб объявили стартовые составы на матч Рух - Кривбасс
Стартовые составы команд
Фото: пресслужби ФК "Кривбас"
В пятницу, 2 мая, в рамках 27-го тура
Матч начнется в 18:00 и уже известны стартовые составы команд.
Стартовый состав "Руха": Герета, Горин, Холод, Китела, Лях, Пидгурский, Рябов, Пастух, Карабин, Рунич, Фал
Запасные "Руха": Ледвий, Клименко, Залипка, Дидык, Роман, Джурабаев, Притула, Алмазбеков, Тлумак, Кирикович
Стартовый состав "Кривбасса": Клищук, Юрчец, Понедельник, Романчук, Дибанго, Илич, Вакулко, Микитишин, Кузык, Твердохлеб, Соса
Запасные "Кривбасса": Маханьков, Хома, Виливальд, Бандейра, Конате, Задерака, Икенна, Лунев, Гонсалез, Каменский, Ндомбази, Мулык
Напомним, что UA-Футбол проведет
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