Определилась первая команда, повысившаяся из Первой лиги в УПЛ. Это абсолютный дебютант

По итогам сезона 2024/25 определялась первая команда, повысившаяся из Первой лиги в УПЛ.

В матче пятого раунда в группе повышения в классе Первой лиги "Эпицентр" на выезде с минимальным счетом победил "ЮКСА" — 1:0. Благодаря этому результату команда Сергея Нагорняка досрочно оформила выход в УПЛ.

Единственный и победный гол в этом поединке на 45-й минуте с пенальти забил Даниил Кравчук, который является лучшим бомбардиром Первой лиги, записав в свой актив 12 голов в текущей кампании.

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На данный момент "Эпицентр" занимает первую строчку в турнирной таблице Первой лиги, набрав 44 очка после 19 сыгранных матчей в чемпионате. Отрыв от ближайших оппонентов за четыре тура до конца сезона составляет 12 баллов.

Досрочный титул чемпионов Первой лиги команда Сергея Нагорняка обеспечит себе в том случае, если "Полтава" потеряет очки в матче с "Агробизнесом", который состоится в воскресенье, 4-го мая.