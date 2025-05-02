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Карпаты в меньшинства забили еще два гола Левому Берегу. ВИДЕО

Премьер-лига
Обновлено

3:1 для львовян

Карпаты в меньшинства забили еще два гола Левому Берегу. ВИДЕО

Фото – Аліна Єрофеєва / UA-Футбол

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Календарь 27-го тура УПЛ открывается матчем, в котором "Левый Берег" принимает "Карпаты".

Матч получается боевым. Уже на 19-й минуте "Карпаты" остались в меньшинстве после двух желтых Альвареса, а затем команды обменялись голами. 1:1 к перерыву.

А вот после перерыва довльно неожиданно вперед вышли гости. После навеса с флангового штрафного Чачуа в суматоха сориентировался первым и на дальней затолкал мяч в сетку. 2:1 для львовян на 59-й минуте матча.

А на 63-й минуте хозяева привезли в обороне, и после прострела с фланга Якымив в борьбе срезал мяч в собственные ворота. 3:1 для "Карпат".

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн матча.

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