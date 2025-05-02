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Перестрелка продолжается. Левый Берег снова забил Карпатам. 2:3 в матче. ВИДЕО
2:3 в матче
Фото – Аліна Єрофеєва / UA-Футбол
Календарь 27-го тура УПЛ открывается матчем, в котором "Левый Берег" принимает "Карпаты".
Матч получается боевым. Уже на 19-й минуте "Карпаты" остались в меньшинстве после двух желтых Альвареса, а затем команды обменялись голами. 1:1 к перерыву.
А вот после перерыва гости довольно неожиданно забили сразу два гола – Чачуа на 59-й и Якымив на 63-й довели счет до 3:1 в пользу "Карпат".
Правда один гол «аисты» смогли отыграть - Полегенько на линии пытался исправить ошибку вратаря Кинарейкина на выходе и выбить удар головой Сухорчука, но попал в Бабогло, от которого мяч и залетел в сетку.
2:3 у нас, очень эмоциональный матч.
Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн матча.
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