Перестрелка продолжается. Левый Берег снова забил Карпатам. 2:3 в матче. ВИДЕО

Календарь 27-го тура УПЛ открывается матчем, в котором "Левый Берег" принимает "Карпаты".

Матч получается боевым. Уже на 19-й минуте "Карпаты" остались в меньшинстве после двух желтых Альвареса, а затем команды обменялись голами. 1:1 к перерыву.

А вот после перерыва гости довольно неожиданно забили сразу два гола – Чачуа на 59-й и Якымив на 63-й довели счет до 3:1 в пользу "Карпат".

Правда один гол «аисты» смогли отыграть - Полегенько на линии пытался исправить ошибку вратаря Кинарейкина на выходе и выбить удар головой Сухорчука, но попал в Бабогло, от которого мяч и залетел в сетку.

2:3 у нас, очень эмоциональный матч.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн матча.