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Суркис подтвердил, что вингер-легионер прибыл в расположение Динамо

Премьер-лига

Киевляне смотрят на Анхеля Торреса

Суркис подтвердил, что вингер-легионер прибыл в расположение Динамо

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Президент "Динамо" Игорь Суркис подтвердил, ч то в расположении команды находится колумбийский вингер Анхель Торрес.

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"Да, он находится у нас в тренировочном лагере, но мы его еще не подписали. Смотрим его кондицию и другие моменты. Главный тренер будет принимать решение в ближайшее время, " – заявил Суркис.

Напомним, что год назад футболист был обвинен в изнасиловании и возбуждено уголовное дело. Финальное судебное слушание состоялось месяц назад и оправдало фигуранта.

Таким образом, Торресу вернули паспорт и он смог прибыть в Украину.

25-летний Анхель Торрес достанется киевлянам бесплатно, ведь сейчас является свободным агентом. Однако заявлять его уже будут на следующий сезон, ведь он целый год был без игровой практики.

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Источник:
sport-express.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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