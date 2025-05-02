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Только у первой команды Руха нет задолженностей по зарплате
А вот Рух-2 и академия вовремя не получают зарплаты
fcrukh.com
Только у первой команды "
Так, во второлиговом "Рухе-2" они составляют четыре месяца, а у молодежного состава и тренеров Академии – 2-3 месяца.
При этом клубное руководство обещает ликвидировать все задолженности до окончания сезона.
Напомним, что "Рух" в УПЛ сегодня в 18:00 сыграет с "Кривбассом", а UA-Футбол п
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Источник:sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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