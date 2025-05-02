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Только у первой команды Руха нет задолженностей по зарплате

Премьер-лига
Обновлено

А вот Рух-2 и академия вовремя не получают зарплаты

Только у первой команды Руха нет задолженностей по зарплате

fcrukh.com

Новина українською

Только у первой команды "Руха" нет задолженностей по выплате зарплат. Как сообщает Sport.ua, в разных юношеских командах клуба задолженности сохраняются.

Так, во второлиговом "Рухе-2" они составляют четыре месяца, а у молодежного состава и тренеров Академии – 2-3 месяца.

При этом клубное руководство обещает ликвидировать все задолженности до окончания сезона.

Напомним, что "Рух" в УПЛ сегодня в 18:00 сыграет с "Кривбассом", а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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