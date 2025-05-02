Только у первой команды Руха нет задолженностей по зарплате

Только у первой команды " Руха " нет задолженностей по выплате зарплат. Как сообщает Sport.ua, в разных юношеских командах клуба задолженности сохраняются.

Так, во второлиговом "Рухе-2" они составляют четыре месяца, а у молодежного состава и тренеров Академии – 2-3 месяца.

При этом клубное руководство обещает ликвидировать все задолженности до окончания сезона.