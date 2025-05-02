За донат для ВСУ. Шахтер запустил продажу сувенирных благотворительных билетов на Донбасс Арену

К 11-й годовщине последней игры на "Дрнбасс Арене" " Шахтер " запустил продажу сувенирных благотворительных билетов на свой родной стадион.

Все средства от этой акции пойдут на сбор для Третьей отдельной штурмовой бригады на бронированные машины.

Чтобы гарантированно получить сувенирный билет, сделайте донат от 1 000 грн на банку по ссылке в сториз Инстаграма "Шахтера".

Важно: во время доната в поле "Комментарий" указывайте свой контактный номер телефона для связи.

Донаты принимаются до 25 мая. После этого со всеми участниками свяжется менеджер для уточнения адреса отправки сувенирного подарка по почте.