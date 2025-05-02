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За донат для ВСУ. Шахтер запустил продажу сувенирных благотворительных билетов на Донбасс Арену
11 дет назад Шахтер провел свой последний матча на родном стадионе
Фото: ФК Шахтер
К 11-й годовщине последней игры на "Дрнбасс Арене" "
Все средства от этой акции пойдут на сбор для Третьей отдельной штурмовой бригады на бронированные машины.
Чтобы гарантированно получить сувенирный билет, сделайте донат от 1 000 грн на банку по ссылке в сториз Инстаграма "Шахтера".
Важно: во время доната в поле "Комментарий" указывайте свой контактный номер телефона для связи.
Донаты принимаются до 25 мая. После этого со всеми участниками свяжется менеджер для уточнения адреса отправки сувенирного подарка по почте.
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