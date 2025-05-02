  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Голосовать может каждый. УПЛ огласила кандидатов на звания лучшего игрока и тренера апреля

В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Голосовать может каждый. УПЛ огласила кандидатов на звания лучшего игрока и тренера апреля

Премьер-лига
Обновлено

По четыре претендента в каждой категории

Голосовать может каждый. УПЛ огласила кандидатов на звания лучшего игрока и тренера апреля

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Украинская Премьер-Лига проводит традиционное голосование по определению лучших тренера и игрока апреля в УПЛ.

Эксперты определили по четыре кандидатуры на каждую позицию, а последнее слово – за болельщиками.

На звание лучшего тренера апреля претендуют:

  • Руслан Костышин ("Колос"),
  • Руслан Ротань ("Александрия"),
  • Сергей Шищенко ("Оболонь"),
  • Александр Шовковский ("Динамо").

А за победу в номинации лучший игрок апреля будут заочно соревноваться:

  • Владислав Ванат ("Динамо"),
  • Владислав Велетень ("Колос"),
  • Теди Цара ("Александрия"),
  • Андрей Ярмоленко ("Динамо").

Проголосовать за своих фаворитов можно по ссылке.

По теме
yellow-arrow
"Даже не могу подобрать слова", - тренер Левого Берега рассказал, что его "бесит" после матча с Карпатами
yellow-arrow
Лупашко: Судейство стало лучше, но в наших матчах это что-то другое. Не верю, что это случайность
yellow-arrow
Твердохлеб: Рукоприкладства со стороны тренеров в Кривбассе нет
Андрей Ярмоленко Александр Шовковский Руслан Ротань Руслан Костышин Сергей Шищенко Динамо (Киев) ФК Александрия Оболонь (Киев) Колос (Ковалевка) Владислав Ванат Владислав Велетень Теди Цара
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УПЛ
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Иванисеня (Ивано Франковск)
02.05.2025 в 19:13
Та насправді, навіщо той Ярмоленко у цьому списку?Він сьогодні більше як пам'ятник за колишні заслуги.Я би замість нього додав би Кевіна з Шахтаря
Ответить
0
1
Вернуться к новостям
Комментарии 1
Иванисеня (Ивано Франковск)
02.05.2025 в 19:13
Та насправді, навіщо той Ярмоленко у цьому списку?Він сьогодні більше як пам'ятник за колишні заслуги.Я би замість нього додав би Кевіна з Шахтаря
Ответить
0
1

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости