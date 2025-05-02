Голосовать может каждый. УПЛ огласила кандидатов на звания лучшего игрока и тренера апреля

Украинская Премьер-Лига проводит традиционное голосование по определению лучших тренера и игрока апреля в УПЛ.

Эксперты определили по четыре кандидатуры на каждую позицию, а последнее слово – за болельщиками.

На звание лучшего тренера апреля претендуют:

Руслан Костышин ("Колос"),

Руслан Ротань ("Александрия"),

Сергей Шищенко ("Оболонь"),

Александр Шовковский ("Динамо").

А за победу в номинации лучший игрок апреля будут заочно соревноваться:

Владислав Ванат ("Динамо"),

Владислав Велетень ("Колос"),

Теди Цара ("Александрия"),

Андрей Ярмоленко ("Динамо").

Проголосовать за своих фаворитов можно по ссылке.