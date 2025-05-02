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Голосовать может каждый. УПЛ огласила кандидатов на звания лучшего игрока и тренера апреля
По четыре претендента в каждой категории
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Эксперты определили по четыре кандидатуры на каждую позицию, а последнее слово – за болельщиками.
На звание лучшего тренера апреля претендуют:
- Руслан Костышин ("Колос"),
- Руслан Ротань ("Александрия"),
- Сергей Шищенко ("Оболонь"),
- Александр Шовковский ("Динамо").
А за победу в номинации лучший игрок апреля будут заочно соревноваться:
- Владислав Ванат ("Динамо"),
- Владислав Велетень ("Колос"),
- Теди Цара ("Александрия"),
- Андрей Ярмоленко ("Динамо").
Проголосовать за своих фаворитов можно по ссылке.
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Источник:УПЛ
Опубликовал: Михаил Черныш
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Иванисеня (Ивано Франковск)
02.05.2025 в 19:13
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