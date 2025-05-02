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Твердохлеб: Рукоприкладства со стороны тренеров в Кривбассе нет

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Все дипломатично

Твердохлеб: Рукоприкладства со стороны тренеров в Кривбассе нет

Фото: ФК Кривбас

Новина українською

Лучший бомбардир "Кривбасса" текущего сезона Егор Твердохлеб высказался о результативности команды и заявил, что верит в то, что криворожцы смогу пробиться в еврокубки.

— "Кривбасс" в этом сезоне создает очень много голевых моментов, но результативность команды и об этом не свидетельствует. Сколько раз игроки получали "по шапке" от тренера после матчей за расточительство, которое отчасти стоит драгоценных зачетных баллов?

– По "шапке" не получали. Конечно, на это обращают внимание, мы работаем над этим. Есть диалог в тренировочном процессе. Сказать, что кто-то "получает по шапке" было бы неправильно. Озвученная проблема действительно существует, но мы стараемся ее исправить.

— То есть все дипломатично?

— Да, какого-нибудь рукоприкладства у нас нет. Да и такого, чтобы Юрий Николаевич кого-то сильно ругал за нереализованные моменты, тоже. Да, тренерский штаб это подчеркивает, мы осознаем эту проблему и работаем над ее решением.

— В турнирной таблице вы боретесь за еврокубковое место с "Полесьем" и "Карпатами". Пока у вас меньше очков, чем у конкурентов, но добавляет ли покоя тот факт, что у вас в запасе еще есть сыгранный матч с "Левым Берегом"?

— Конечно, мы понимаем, что отстаем, но есть еще игра в запасе. Мы сделаем все, чтобы догнать и быть выше, чем наши конкуренты. Следовательно, вся борьба еще впереди.

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Кривбасс (Кривой Рог) Егор Твердохлеб
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Источник:
football.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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