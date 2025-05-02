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"Грудь, а не рука", - Риццоли разобрал спорный эпизод в матче Шахтер - Колос
Главный эксперт по арбитражу УАФ оправдал действия арбитров
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Главный эксперт по арбитражу УАФ Никола Риццоли разобрал спорный эпизод в матче 25-го тура
"Валерий Бондаренко пытался заблокировать поперечную передачу соперника своим телом, располагая его в естественном и оправданном положении с правой рукой вдоль тела. Мяч попадает только в грудь, а не в руку, поэтому нельзя даже предположить, что это игра рукой.
Арбитр Владимир Новохатный поступил правильно, разрешив продолжить игру. По этой причине видеоассистент арбитра правильно выполнил тихую проверку без какого-либо вмешательства", – рассказал Риццоли.
Видео эпизода:
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