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"Грудь, а не рука", - Риццоли разобрал спорный эпизод в матче Шахтер - Колос

Премьер-лига

Главный эксперт по арбитражу УАФ оправдал действия арбитров

"Грудь, а не рука", - Риццоли разобрал спорный эпизод в матче Шахтер - Колос

скриншот

Новина українською

Главный эксперт по арбитражу УАФ Никола Риццоли разобрал спорный эпизод в матче 25-го тура УПЛ "Шахтер" – "Колос" (2:4), в котором "горняки" на 4-й минуте требовали пенальти за якобы попадание мяча в руку Валерия Бондаренко.

"Валерий Бондаренко пытался заблокировать поперечную передачу соперника своим телом, располагая его в естественном и оправданном положении с правой рукой вдоль тела. Мяч попадает только в грудь, а не в руку, поэтому нельзя даже предположить, что это игра рукой.

Арбитр Владимир Новохатный поступил правильно, разрешив продолжить игру. По этой причине видеоассистент арбитра правильно выполнил тихую проверку без какого-либо вмешательства", – рассказал Риццоли.

Видео эпизода:

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Никола Риццоли Шахтер (Донецк) Колос (Ковалевка)
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Источник:
Ukrainian Assoсiation of Footbal
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Spokoyno (Київ)
02.05.2025 в 20:52
Так як чіткої картинки не було, тому можна заявляти все що завгодно! Для доведення протилежного 100% аргументів - відео чи хоч би фото з двох, трьох ракурсів потрапляння м'яча в руку, НЕМА!
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Комментарии 1
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Spokoyno (Київ)
02.05.2025 в 20:52
Так як чіткої картинки не було, тому можна заявляти все що завгодно! Для доведення протилежного 100% аргументів - відео чи хоч би фото з двох, трьох ракурсів потрапляння м'яча в руку, НЕМА!
Ответить
0
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