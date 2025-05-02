"Грудь, а не рука", - Риццоли разобрал спорный эпизод в матче Шахтер - Колос

Главный эксперт по арбитражу УАФ Никола Риццоли разобрал спорный эпизод в матче 25-го тура УПЛ "Шахтер" – "Колос" (2:4), в котором "горняки" на 4-й минуте требовали пенальти за якобы попадание мяча в руку Валерия Бондаренко.

"Валерий Бондаренко пытался заблокировать поперечную передачу соперника своим телом, располагая его в естественном и оправданном положении с правой рукой вдоль тела. Мяч попадает только в грудь, а не в руку, поэтому нельзя даже предположить, что это игра рукой.

Арбитр Владимир Новохатный поступил правильно, разрешив продолжить игру. По этой причине видеоассистент арбитра правильно выполнил тихую проверку без какого-либо вмешательства", – рассказал Риццоли.