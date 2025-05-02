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Не смогли договориться по новому контракту. Универсал Александрии летом покинет клуб
Контракт Юрия Копины с клубом истекает по окончанию сезона
ФК Олександрія
Универсальный защитник "
Как пишет Sport.ua, после длительных переговоров клубному руководству и футболисту не удалось договориться о пролонгации контракта. Таким образом, с 30 июня 2025 года Копина станет свободным агентом.
Есть ли у игрока предложения о т третьих клубов, пока что остается неизвестным.
Напомним, что защитник выступает за "Александрию" с июля 2021 года. В текущем сезоне 28-летний Юрий Копина, который ранее защищал цвета "Металлиста", "Львова", "Руха", провел в составе "Александрии" 13 матчей в чемпионате и 2 в розыгрыше Кубка Украины.
Авторитетный портал Transfermarkt оценивает игрока в 500 тысяч евро.
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