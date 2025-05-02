Не смогли договориться по новому контракту. Универсал Александрии летом покинет клуб

Универсальный защитник " Александрии " Юрий Копина с большой долей вероятности покинет клуб по окончанию сезона.

Как пишет Sport.ua, после длительных переговоров клубному руководству и футболисту не удалось договориться о пролонгации контракта. Таким образом, с 30 июня 2025 года Копина станет свободным агентом.

Есть ли у игрока предложения о т третьих клубов, пока что остается неизвестным.

Напомним, что защитник выступает за "Александрию" с июля 2021 года. В текущем сезоне 28-летний Юрий Копина, который ранее защищал цвета "Металлиста", "Львова", "Руха", провел в составе "Александрии" 13 матчей в чемпионате и 2 в розыгрыше Кубка Украины.

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает игрока в 500 тысяч евро.