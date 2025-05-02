"Сделаем все для этого". В Эпицентре говорят, что хотят играть в УПЛ на родном стадионе

Главный тренер "Эпицентра" Сергей Нагорняк после победы над ЮКСА в Первой лиге (1:0), оценил выход команды в элитный дивизион.

Несмотря на то, что клубный стадион в Каменец-Подольском сейчас не соответтсвует требованиям УПЛ, в клубе надеются это исправить.

"Самое главное – выполнили задачу на сезон, которую перед нами поставили: выйти в УПЛ. И мы в УПЛ. И команда не бросит играть в последних турах, отдавать очки никому не будем. Где будем играть в УПЛ? Я не руководство клуба, но я все же скажу: мы сделаем все, чтобы в УПЛ играть в Каменец-Подольском", – сказал Нагорняк.

Напомним, что в Первой лиге команда играет домашние матчи на своем стадионе, который вмещает около 2500 зрителей, тогда как в УПЛ нужно иметь арену на 4500 человек.