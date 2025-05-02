Лупашко: Судейство стало лучше, но в наших матчах это что-то другое. Не верю, что это случайность

Главный тренер "Карпат" Владислав Лупашко подвел итог матча 27-го тура УПЛ с "Левым Берегом", в котором его команда победила 3:2 , хотя уже с 19-й минуты играла в меньшинстве.

– Не понятно, когда рефери дает количественное преимущество сопернику, ломает игру. Я не понимаю, почему за такие фолы давать желтые карточки. За минимальный контакт, за игру рукой. После этого игрокам "Левого Берега" можно было 15 таких желтых карточек дать, но он этого не делал. Хорошо, что мы справились с этим и забили три гола. Не думаю, что все команды могут забить три гола. Еще в первом круге я говорил, что этой команде тяжело забивать. Это показатель того, что мы хотим играть в атаку и делаем это даже вдесятером. Судейство в Украине стало лучше. Однако, наверное, что-то другое было. Я не верю, что это случайность и в наших матчах.

– "Левый Берег" доминировал в концовке первого тайма. Что вы сказали команде в перерыве?

– Мужской разговор – это когда тренер заходит и начинает “пихать”. Такого разговора не было. Мы говорили о том, что будем вдесятером пытаться играть первым номером. Я не согласен с тем, что "Левый Берег" доминировал в конце первого тайма. У них были моменты, но мы знаем, как они это делают. Команда играет в переходных фазах. Когда соперник ошибается на мяче, они выжимают и выбегают в контратаки. Мы изменили это. Мы просто подыгрывали им в концовке первого тайма. Танда играл левого защитника, пытался также играть внутри. Из-за удаления у нас был определенный сумбур. Не очень качественная игра от нас. В перерыве мы говорили, что будем больше доминировать в этом матче. В принципе, так и было. Мы перестроились и взяли игру под контроль.

– Сегодня на поле вернулся после травмы Владимир Адамюк, а также Патрисио Танда сыграл впервые после матча против Шахтера. Как вы оцените их игру?

– Мы довольны всеми игроками. Все дали то, что было нужно команде во втором тайме. Самое главное – это тот месседж, который мы несем нашим болельщикам. Футбол должен быть открытым и увлекать болельщика. Мы должны показывать болельщикам, что нам не безразлично, какую эмблему на груди мы носим. Наш клуб открывает многие футбольные школы во Львове. Вокруг этого большой ажиотаж – и это хорошо. Футбол начинается оттуда. Так как сегодня отдавались наши игроки… Думаю, желающих поступить в наши школы во Львове будет больше.

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– Почему сейчас Квасница получает мало игрового времени?

– Он должен сегодня получить больше игрового времени, но на ситуацию повлияли три вынужденные замены. Поэтому нужно было делать коррективы. Также мы сегодня планировали выпустить Артура Шаха на поле. Считаю, что те игроки, которые пришли к нам из "Руха" стали более качественными. Нас поражает их желание прогрессировать.

– Какая ситуация с повреждением Тимура Стецькова?

– Пока нет предварительных выводов. В нашей команде хватает подобных микроповреждений. Надеемся, что он сможет восстановиться до следующей игры.