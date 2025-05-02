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"Даже не могу подобрать слова", - тренер Левого Берега рассказал, что его "бесит" после матча с Карпатами
Левый Берег проиграл Карпатам
fclb.com.ua
Главный тренер "Левого Берега" Виталий Первак подвел итог
– Есть многое, что комментировать, но не хочу об этом все говорить. Мы на поле играли в большинстве с 20-й минуты матча, но из-за ужасных ошибок в защите мы смогли пропустить три мяча. Итак, таков наш уровень. А в атаке смогли только запихать или забить два гола – нет разницы. Очень сильное разочарование.
- Команда играет с желанием, с сердцем, но этот ужасный разрыв между "я хочу" и "я могу" не дает вам вытаскивать такие матчи. Что с этим делать?
– Надо работать и верить в себя и футболистов. Понимаете, психология – такое дело, что мы делали много перехватов в центре поля. Выбегали в атаку, а там ничего не смогли поделать. Команда играет вдесятером, много свободных зон. Были возможности взятия ворот, а мы не могли этим воспользоваться. Вот ответ на ваш вопрос. Нужно работать. У нас еще есть матчи, так что мы будем биться до последнего. Если будет азарт и сердце, я верю, что все будет хорошо.
– Как вы работаете над психологией со своей командой?
- Ходим и гладим по голове - вот и все. Должна быть холодная голова. Опять мы возвращаемся к психологии футболиста. Об этом можно долго говорить. На тренировках мы работаем. Меня бесит то, что мы играем в большинстве 70 минут и пропускаем три гола. Я даже не могу подобрать слова.
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