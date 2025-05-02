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Может вылететь до конца сезона. Один из лидеров ЛНЗ добавил проблем Григорчуку

Премьер-лига
Обновлено

Эйнел Соареш точно не сыграет против Зари

Может вылететь до конца сезона. Один из лидеров ЛНЗ добавил проблем Григорчуку

Фото: ФК ЛНЗ

Новина українською

Главный тренер черкасского ЛНЗ Роман Григорчук не сможет рассчитывать на одного из лидеров своей команды, вингера-легионера Эйнела Соареша в матче 27 тура УПЛ против "Зари".

Как известно, футболист получил травму в матче 26-го тура УПЛ против "Кривбасса" (0:0) и был заменен уже в первом тайме.

По данным Sport.ua, вингер повредил связки колена и точно пропустит матч против "Зари". Также есть вероятность, что Эйнел вообще не успеет восстановиться до завершения нынешнего сезона УПЛ.

На данный момент ЛНЗ занимает 11 строчку в турнирной таблице УПЛ, имея в своем активе 27 турнирных баллов после 26 сыгранных матчей.

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ЛНЗ (Черкассы) Эйнел Соареш
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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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