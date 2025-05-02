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Может вылететь до конца сезона. Один из лидеров ЛНЗ добавил проблем Григорчуку
Эйнел Соареш точно не сыграет против Зари
Фото: ФК ЛНЗ
Главный тренер черкасского
Как известно, футболист получил травму в матче 26-го тура УПЛ против "Кривбасса" (0:0) и был заменен уже в первом тайме.
По данным Sport.ua, вингер повредил связки колена и точно пропустит матч против "Зари". Также есть вероятность, что Эйнел вообще не успеет восстановиться до завершения нынешнего сезона УПЛ.
На данный момент ЛНЗ занимает 11 строчку в турнирной таблице УПЛ, имея в своем активе 27 турнирных баллов после 26 сыгранных матчей.
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