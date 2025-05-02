УПЛ. Рух – Кривбасс 0:0. Нескучные нули на Арене Львов

На первых минутах мяч больше контролировали гости. Сначала Герета парировал удар головой Твердохлеба после подачи с правого фланга. После этого хозяева выполнили 3 угловых подряд, но ни один из них опасности не принес. Впоследствии Твердохлеб на дальней стойке не успел на передачу Юрчеца с правого фланга.

После стартовой активности от "Кривбасса" инициативу перехватил "Рух". Первый момент возник после подачи углового. Соса в борьбе с Холодом выбил мяч от своих ворот, но Лях подобрал и пробил на трибуны.

У гостей прострел Твердохлеба с правого фланга штрафной на ближней стойке забрал Герета.

После обрезки Понедельника Романчук вынужден был фолить перед штрафной против Рябова и получил предупреждение. После розыгрыша штрафной пробивал Кителла, но Андрей попал в стенку.

Далее наступило звездное время Карабина. Ярослав через 4 минуты мог трижды забивать. Сначала он попал в штангу после подачи Рунича с левого фланга. Буквально через две минуты подачу Фала не получил Рябов, но на дальней стойке ее в штангу замкнул Карабин. В третьем моменте полузащитник "Руха" головой замыкал подачу Фала, но не попал в ближнюю девятку.

В конце тайма травму получил Дибанго, и на вторую половину игры он уже не вышел. Первый тайм завершился безгоевой ничьей, хотя Карабин имел убийственные моменты, чтобы открыть счет.

Второй тайм тоже начался с атак "Кривбасса". Илич на дальней стойке не успел на передачу с левого фланга. Почти сразу же Ндомбаси нашел в штрафной Илича, тот прострелил в центр на Задераке, удар которого заблокировали защитники.

Мог забивать гол лучший бомбардир "Кривбасса" Твердохлеб. Прострел Задераки с правого фланга быстрой атаки пролетел над защитниками на ногу Твердохлеба, но стал неожиданностью для Егора и отскочил от него над воротами.

"Рух" ответил дальним ударом Карабина, который не стал проблемой для Клищука. Фаал отдал передачу на левый фланг штрафной, но Карабин после рикошета пробил мимо.

Лучшую возможность открыть счет у гостей упустил Соса. После подачи Задераки с фланга Даниэль пробивал головой, но Герета парировала этот удар фактически на линии ворот.

Дальний удар Подгурского с правого фланга полетел мимо левой стойки.

Прострел Лунева с левого фланга Ндомбаси пропустил на Задераку, но Максим пробил мимо дальней штанги.

Последние минуты матча прошли в упорной борьбе, ни один из соперников не хотел покидать поле без очков. Обе команды создали несколько голевых моментов, но не смогли их реализовать. В общем, ничья стала закономерным результатом этого матча, но логичнее был бы счет 1:1.

"Кривбасс" остался на 6-й позиции с 40 очками. Впереди криворожцев на расстоянии 3-х очков "Полесье" и "Карпаты". "Рух" находится на 9-й позиции и имеет в активе 34 балла.

27-й тур УПЛ

Львов. "Арена Львов"

"Рух" - "Кривбасс" 0:0



"Рух": Герета - Лях, Холод, Горин, Кителла - Подгурский (Залипка, 84), Рябов (Джурабаев, 62), Пастух - Карабин (Дидык, 84), Фал (Кирикович, 72), Рунич (Тлумак, 62).

"Кривбасс": Клищук - Дибанго (Задерака, 46), Романчук, Понедельник (Конате, 46), Юрчец - Вакулко, Илич, Твердохлеб (Лунев, 67) - Микитишин (Ндомбаси, 46), Соса (Мулик, 89), Кузик.

Предупреждения: Китела, 39, Рябов, 40 – Романчук, 24.