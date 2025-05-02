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Основной защитник Кривбасса получил травму в матче с Рухом

Премьер-лига
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Основной защитник Кривбасса получил травму в матче с Рухом

fckryvbas.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В матче 27-го тура УПЛ "Кривбасс" на выезде играл с "Рухом". Поединок закончился вничью 0:0.

При этом, в концовке матча травму получил и основной левый защитник криворожцев Иван Дибанго.

Повреждение игрока подтвердила пресс-служба "Кривбасса", однако подробностей не дала. Каков характер травмы и сколько пропустит Иван, будет известно позднее.

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Напомним, что в текущем сезоне Дибанго провел за "Кривбасс" 22 матча, в которых отдал 3 ассиста.

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